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سيناتور أمريكى يطالب بفرض عقوبات على تركيا لانتهاكاتها فى شرق المتوسط

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:53 م
سيناتور أمريكى يطالب بفرض عقوبات على تركيا لانتهاكاتها فى شرق المتوسط أردوغان
كتبت ريم عبد الحميد

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طالب السيناتور الأمريكى عن ولاية نيوجيرسى، بوب مينيندز، بفرض عقوبات على تركيا على خلفية تصعيدها فى العدوان فى شرق البحر المتوسط بطريقة تهدد المصالح الأمريكية.

وفى خطاب بعثه إلى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال مينيندز، الذى يعد أحد مهندسى قانون شراكة الأمن والطاقة فى المتوسط، إن العلاقات الأمريكية مع اليونان وقبرص وإسرائيل حيوية للاستقرار فى شرق المتوسط. ومع ذلك، فخلال الأشهر الأخيرة كان الرئيس التركى أردوغان يهدد الاستقرار الإقليمى ومصالح السياسة الأمريكية بزيادة العدوان ضد الشركاء اليونانيين والقبارصة.

وأشار السيناتور أيضا إلى شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخى الروسى إس 400، وقال إنه جزء من نمط سلوك تقويض الاستقرار، موضحا أن فرض معيار مختلف على تركيا بناء على التقارب الشخصي الذى يشعر به الرئيس ترامب على ما يبدو إزاء أردوغان ليس بالطريقة التى يتم بها إدارة السياسة الخارجية.

وتابع مينيدز قائلا إنه منذ يناير الماضى، أصبحت تركيا أحدث بلد تنتهك حظر الأسلحة الذى فرضته الأمم المتحدة على ليبيا وقدمت الدعم العسكرى لحكومة الوفاق للتوصل إلى اتفاق حدود بحرية يتجاهل ليس فقط المزاعم المشروعة لليونان وقبرص، ولكن أيضا القانون الدولى الأساسى. وأشار إلى أن هذه التحركات تتعارض مع جهود تعزيز الاستقرار فى المنطقة.

وأوضح أن الانتهاكات المتكررة من قبل تركيا للسيادة اليونانية والقبرصية تسلط الضوء على افتقار أردوغان للالتزام بحكم القانون. وختم السيناتور رسالته بالإعراب عن أمله أن يستطعيوا فى المستقبل الاعتماد على شريك ديمقراطى مثمر فى تركيا العضو فى الناتو، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة التمسك بقوانينهم من أجل تحقيق مصالح أمريكا والوقوف مع حلفائها فى وجه الاعتداء.


تركيا

اردوغان

شرق المتوسط

سيناتور امريكى

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