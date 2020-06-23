سوريا تعلن تأييدها لإعلان القاهرة لوقف إطلاق النار فى ليبيا

كتب مصطفى عنبر

أعلنت سوريا دعمها لإعلان القاهرة لوقف إطلاق النار فى ليبيا ، ودعمها أيضا "للجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال مؤتمر صحفي في دمشق ، اليوم الثلاثاء ، ان بلاده تدعم المؤسسات التي قامت في شرق ليبيا وتؤكد حرصها على وحدة وسيادة الأراضي اللليبية.

وأكد وزير الخارجية السوري أن دمشق "تقف إلى جانب الأصدقاء في مصر العربية من أجل الدفاع عن أمنهم الوطني وعن الأمن القومي العربي.. وإذا كانوا يريدون أي دعم سوري فنحن جاهزون له بغض النظر عن مواقفهم من قضايانا".