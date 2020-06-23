سنغافورة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الثلاثاء، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليبلغ إجمالى الاصابات 42 ألفا و432 حالة حتى الآن، وذكرت صحيفة "توداي" السنغافورية أن غالبية الحالات الجديدة هم من حاملي تصاريح العمل المقيمين في سكن العمال الأجانب، مضيفة أن الوزارة لم تسجل حالات وفاة جديدة وتبقى الحصيلة عند 26 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها "إننا لازلنا نعمل على البحث في تفاصيل الحالات المصابة وسيتم الإعلان عن مزيد من التحديثات مساء اليوم".



ويخطط علماء سنغافورة لاختبار لقاح لفيروس كورونا من شركة Arcturus Therapeutics الأمريكية لبدء تجارب بشرية في أغسطس بعد إظهاره وعود باستجابات مبدئية في الفئران، وفقا لما ذكرته وكاله "رويترز"