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سلطنة عمان تعتمد شعار العيد الوطني الخمسين 2020

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:21 م
سلطنة عمان تعتمد شعار العيد الوطني الخمسين 2020 شعار العيد الوطني الخمسين لسلطنة عمان 2020
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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اعتمدت سلطنة عمان شعار العيد الوطني الخمسين، وبحسب صحيفة عمان اعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني عن اعتماد شعار العيد الوطني الخمسين للنهضة.

وأكد الشيخ سباع بن حمدان السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم بن طارق اعتمد شعار العيد الوطني الخمسين للنهضة 2020م.

وتحتفل السلطنة بالعيد الوطنى فى 18 من نوفمبر من كل عام، حيث يحتفي أبناء الشعب العماني بانجازات أهم مراحل التاريخ الحديث، والتي بدأت بتولي السلطان الراحل قابوس بن سعيد، مقاليد الحكم في 23 يوليو عام 1970.

 


العيد الوطني الخمسين لسلطنة عمان

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عمان

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