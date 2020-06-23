مسقط (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 853 لعمانيين، و465 لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة في السلطنة 32394 إصابة، و140 وفاة و17279 حالة شفاء.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 3940 فحصا.

وكان المنتدى الاقتصادى العالمى، أشاد بتجربة سلطنة عُمان فى التعامل مع جائحة كورونا ، موضحا فى مقال نشره على موقعه الإلكترونى، إلى الدور الذي لعبته القطاعات الاقتصاديّة غير النفطية في تعزيز الاستدامة والنمو بالسلطنة، مسلطاً الضوء على القطاع اللوجستي الذي بالرغم من تأثر قسمه الجوي بإغلاق المطارات، إلا أن حركة الشحن البحري واصلت عملها من خلال استقبال أكثر من 200 سفينة في موانىء صحار والدقم وصلالة.