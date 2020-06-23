سلطان عمان يعتمد برنامج للقروض الطارئة لمساعدة الفئات المتضررة من كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قررت سلطنة عمان اعتماد برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد ، وذلك في إطار اهتمام السلطات العماية بتداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي في السلطنة.

ووفقا لصحيفة عمان، أمر السلطان هيثم بن طارق باعتماد برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررًا من رواد ورائدات الأعمال وخاصة الحاصلين على بطاقة ريادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص.

وكذلك المستفيدين من قروض بنك التنمية العماني وصندوق الرفد وفق الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة العليا .

وكانت قررت سلطنة عمان، اليوم، الأربعاء، تخفيف عدد من قيود كورونا وإعادة فتح المراكز التجارية فضلا عن حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، بدءا من غد الأربعاء، حسبما جاء فى وكالة الأنباء العمانية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) بسلطنة عمان.

وشددت اللجنة على ضرورة تقيد الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، وتحمل كل فرد مسئولية حماية نفسه وأسرته من الاصابة بفيروس كورونا.