سقوط صاحب محل بحوزته 205 كرتونة أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بالمرج

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج منشطات مجهولة المصدر على المواطنين بمنطقة موقف المرج الجديدة، وبحوزته 205 عبوة وكرتونة أدوية ومنشطات مجهولة المصدر، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجارى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، بقيام أحد الأشخاص بترويج منشطات بمنطقة موقف المرج الجديدة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وتبين أنه (صاحب محل- مقيم بمحافظة الغربية) ، وبحوزته حقيبة بداخلها (205 عبوة وكرتونة أدوية ومنشطات مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر) ، وبمواجهته إعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " ، ولا يمكنه الإرشاد عنه بقصد ترويجها على المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.