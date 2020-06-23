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سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:40 م
سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو) الرئيس السيسي
إعداد أحمد جمعة

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أثارت تصريحات الرئيس السيسى حول ليبيا وتحديدا حول خط وقف الاقتتال ردود أفعال دولية وإقليمية واسعة، وخاصة بعد تأكيده بأن سرت والجفرة خط لا يمكن أن تقبل مصر بتهديده.
 
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسائل قوية وحاسمة إلى الأطراف المعتدية على سلامة ليبيا وخاصة الميليشيات المسلحة والمرتزقة المنتشرين في البلاد، وأوضح الرئيس أن مصر تكن كل الاحترام والتقدير لليبيا ولم تتدخل يوما في شؤونها الداخلية ومستعدة لتقديم الدعم من أجل استقرارها.
 
في الفيديو التالي نستعرض أهمية سرت والجفرة.. ولماذا قال عنهما الرئيس انهما خط أحمر.
 
 
 
 

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اليوم السابع بلس

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