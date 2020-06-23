وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أنه بذلك ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس من عام 2019، وحتى اليوم، إلى ما لا يقل عن 570 قتيلا من الجيش السوري؛ بينهم اثنان من الروس على الأقل، خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لداعش غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

من جانبه، وثق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، مؤكدا مقتل 212 من إرهابيي داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.