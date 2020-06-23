سامح شكرى يشارك فى المؤتمر الوزارى غير العادى للتعهدات لوكالة "أونروا".. صور

ريهام عبد الله

شارك سامح شكرى، وزير الخارجية فى المؤتمر الوزاري غير العادي للتعهدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين "أونروا"، عبر الفيديو كونفرنس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"عبر "الفيديو كونفرنس".. وزير الخارجية سامح شكرى، يُشارك في المؤتمر الوزاري غير العادي للتعهدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا".



سامح شكرى فى اجتماع اونروا



وزير الخارجية



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وفى سياق آخر شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، فى اجتماع وزراء الخارجية العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، بدعوة من مصر، لبحث الأزمة الليبية.