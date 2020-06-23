اليوم السابع
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سامح شكرى يشارك فى المؤتمر الوزارى غير العادى للتعهدات لوكالة "أونروا".. صور

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:52 م
سامح شكرى يشارك فى المؤتمر الوزارى غير العادى للتعهدات لوكالة "أونروا".. صور سامح شكرى وزير الخارجية
ريهام عبد الله

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شارك سامح شكرى، وزير الخارجية فى المؤتمر الوزاري غير العادي للتعهدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين "أونروا"، عبر الفيديو كونفرنس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"عبر "الفيديو كونفرنس".. وزير الخارجية سامح شكرى، يُشارك في المؤتمر الوزاري غير العادي للتعهدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا".

سامح شكرى فى اجتماع اونروا
سامح شكرى فى اجتماع اونروا

 

وزير الخارجية
وزير الخارجية
الخارجية
الخارجية

 

وفى سياق آخر شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، فى اجتماع وزراء الخارجية العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، بدعوة من مصر، لبحث الأزمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية على حسابها على تويتر :"عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" ... وزير الخارجية سامح شكري يُشارك في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تُعقد بطلب من جمهورية مصر العربية.

 


سامح شكرى

وزارة الخارجية

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اونروا

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