زلزال قوي يهز جنوب المكسيك وسكان العاصمة يهرعون إلى الخارج

وقع زلزال قوي بجنوب المكسيك اليوم الثلاثاء، وتسبب في اهتزاز المباني بوسط العاصمة مكسيكو سيتي التي تبعد مئات الأميال، ما دفع الناس للخروج ذعرا من منازلهم.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 7.4 درجة، بعد أن قالت في وقت سابق إن قوته 7.7 درجة. وكان مركز الزلزال في ولاية واهاكا الساحلية المطلة على المحيط الهادي.

ولم يرصد شهود من رويترز في العاصمة مكسيكو سيتي أي مؤشرات أولية على وقوع إصابات أو أضرار.

ويمكن لزلازل بهذا الحجم أن تكون مدمرة، ففي عام 2017، وقع زلزال بقوة 7.1 درجة بوسط المكسيك متسببا في مصرع 355 شخصا في العاصمة والولايات المحيطة بها.

ولكونها تقع عند ملتقى ثلاث صفائح تكتونية في قشرة الكرة الأرضية، فإن المكسيك هي واحدة من أكثر البلدان عرضة للزلازل في العالم. وينظر إلى العاصمة أنها عرضة للزلازل بالأخص لكونها تقع فوق قاع بحيرة قديمة.