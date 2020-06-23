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زراعة الوادى الجديد: توريد 281 ألف طن قمح لصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:44 م
زراعة الوادى الجديد: توريد 281 ألف طن قمح لصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة المهندس اسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن المهندس إسماعيل عبد البديع رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي كميات القمح التي جرى توريدها حتى الآن واستقبلتها الشون والصوامع المختلفة خارج وداخل محافظة الوادي الجديد بلغت 281 ألف و705 طن قمح.

وأشار إسماعيل، إلى أن عملية توريد المحصول واستلامه من المزارعين ستنتهي في شهر يوليو المقبل بعد الانتهاء من حصاد جميع المساحات المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية ومنطقة شرق العوينات الاستثمارية.

وكانت مديرية التموين بالوادي الجديد، أعلنت شهر مارس الماضي أن مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 7 مواقع ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع فضلًا عن عدد من الصوامع خارج المحافظة واستبعاد الشون الترابية خوفًا على المحصول من العوامل الجوية ولانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات، كما أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد على ذلك.


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