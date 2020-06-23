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رويترز: بدء التجارب على لقاح أكسفورد لكورونا بالبرازيل وإطلاقه نهاية العام

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:00 م
رويترز: بدء التجارب على لقاح أكسفورد لكورونا بالبرازيل وإطلاقه نهاية العام لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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كشف تقرير لوكالة رويترز إعلان مؤسسة ليمان الراعية في بيان إن جامعة أكسفورد بدأت مطلع هذا الأسبوع تجارب سريرية بشرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا في البرازيل.
 
ستعتمد المحاكمات على 2000 من العاملين الصحيين المتطوعين في ساو باولو و 1000 شخص في ريو دي جانيرو.
 
ووافقت منظمة الصحة البرازيلية أنفيسا على التجارب السريرية البشرية لهذا اللقاح المحتمل ، الذي طورته أكسفورد وبدعم من AstraZeneca Plc ، في وقت سابق من يونيو. nL1N2DG1RJ بالبرازيل ، حيث لا يزال المرض منتشرًا ، وهي أول دولة خارج المملكة المتحدة تبدأ في اختبار لقاح أكسفورد.
ويتوقع الباحثون إطلاق اللقاح بحلول نهاية العام
 
وكانت تجربه عليً لقاح اكسفورد بالخنازير وجدت أن جرعتين من اللقاح الذى طورته اكسفورد أنتجت استجابه من الأجسام المضادة اكبر من جرعه واحدة. 
 

لقاح

لقاح كوررنا

لقاح فيروس كورونا

كورونا نيوز

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