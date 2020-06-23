اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: تصريحات لندن وباريس وبرلين لا تتسق مع مواقفهم من الاتفاق النووى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:00 ص
روسيا: تصريحات لندن وباريس وبرلين لا تتسق مع مواقفهم من الاتفاق النووى المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علقت وزارة الخارجية الروسية على تقييم وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا مؤخرا لآفاق خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى ضبابية هذا التقييم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه "لا يمكن لبعض أحكام هذا البيان، إلا أن تثير أسئلة تتعلق بالنوايا اللاحقة للأوروبيين في هذا الاتجاه".

وأضافت أن الجانب الروسي قدّر دائما جهود وإسهام "الثلاثي الأوروبي" وبريطانيا في حل المهام التي تواجهنا جميعا في الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة.

وشددت على أن سلوك واشنطن كان السبب الجذري لجميع الصعوبات والإخفاقات في تنفيذ "الاتفاق النووي" مع إيران.

وأضافت رغم ذلك، أن تأكيدات ممثلي بريطانيا وألمانيا، بشأن التزام خطة العمل الشاملة المشتركة والبحث عن حلول للحد من التأثير السلبي للعقوبات الأمريكية على إيران، لا تتناسب مع إجراءاتهم التي تؤجج التوتر حول البرنامج النووي الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت زاخاروفا "حذرنا مع شركائنا الصينيين الثلاثي الأوروبي وبريطانيا، من العواقب السلبية لمشروع القرار المقدم من جانبهم، لأنه يفتح الطريق لإعادة تشغيل الملف الإيراني في الوكالة".

وأضافت: "القرار سيكون ضارا لجهودنا المشتركة مع إيران لتحقيق الاستقرار حول خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابعت: "نرى أنه من المهم أن يؤكد جميع المشاركين الحاليين التزامهم المستمر بالأهداف العالية المحددة في خطة العمل الشاملة المشتركة".

 

روسيا

وزارة الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

الاتفاق النووى الإيرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة