اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تسجل أعلى عدد يومى للمتعافين من كورونا منذ 26 مايو الماضى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:48 ص
روسيا تسجل أعلى عدد يومى للمتعافين من كورونا منذ 26 مايو الماضى مصابون بكورونا
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12013 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) وهو أعلى عدد يومي للمتعافين منذ 26 مايو الماضى، وقالت الوزارة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "، إن معدل الوفيات شهد قفزة من 95 حالة أمس إلى 153 اليوم مع استمرار تراجع الإصابات الجديدة.

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أعلن أن المرحلة الثالثة من رفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي بدأت اليوم الثلاثاء حيث تستأنف المطاعم والصالات الرياضية والمدارس التمهيدية عملها وسط اقترب حالات كورونا لـ600 ألف إصابة في البلاد.


ونقلت وكالة أنباء"تاس" الروسية عن سيرجي قوله: "اعتبارًا من اليوم، ستبدأ المقاهي والمطاعم في العمل مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من التوقف، وستفتح أبواب الصالات الرياضية والمسابح والمجمعات الرياضية أبوابها كما ستتمكن المكتبات والمدارس التمهيدية من العمل مرة أخرى، وستستأنف الملاحة في نهر موسكو عودتها".


وفي نفس السياق، سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 7425 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع الاجمالي إلى 599 ألفا و705 حالات وهو ثالث أعلى رقم في العالم.
وقال مركز الاستجابة للأزمات التاجية في البلاد إن 153 شخصا لقوا حتفهم في الـ 24 ساعة الماضية ، ليصل عدد القتلى الرسمي إلى 8359 شخصًا.


روسيا

الصحه الروسيه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة