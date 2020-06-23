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رفع الآذان بـ"المسجد الأعظم" فى الجزائر بعد تأجيل افتتاحه بسبب كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:46 ص
رفع الآذان بـ"المسجد الأعظم" فى الجزائر بعد تأجيل افتتاحه بسبب كورونا الجزائر
كتب أحمد عرفة

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رفع لأول مرة صوت الآذان بالمسجد الأعظم بالعاصمة الجزائرية، بعد تأجيل افتتاحه بسبب فيروس كورونا، حيث جاء رفع الآذان في المسجد رغم انتظار تدشينه رسميا كمعلم ديني بارز في الجزائر.

وبحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، فقد سبق أن أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في رسالة عشية شهر رمضان، أنه كان يتمنى افتتاح المسجد بمناسبة الشهر الفضيل لكن الظروف المرتبطة بوباء كورونا حالت دون ذلك.

و"المسجد الأعظم" انطلقت أعمال بنائه عام 2012، ويعد ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين في السعودية، ويتسع لأكثر من 120 ألف مصلى ويضم المسجد 3 طوابق تحت الأرض مساحتها 180 ألف متر مربع، مخصصة لأكثر من 6 آلاف سيارة، وقاعتين للمحاضرات مساحتهما 16 ألف و100 متر مربع، واحدة تضم 1500 مقعد والثانية 300 مقعد، وسيضم مكتبة من ألفي مقعد مساحتها 21 ألف و800 متر مربع، وفق ما أوردت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

 


المسجد الأعظم

افتتاح المسجد الأعظم

الجزائر

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