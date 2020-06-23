رغم الاتجاه للفتح.. علماء بريطانيون يحذرون من "موجة ثانية" ويدعون للالتزام

كتبت رباب فتحى

حذر أطباء وعلماء فى حكومة بوريس جونسون من أن بريطانيا ستظل تشهد إصابات فيروس كورونا حتى الربيع المقبل، حيث ظهر كبير الأطباء البريطانيين كريس ويتتي وكبير المستشارين العلميين السير باتريك فالانس إلى جانب رئيس الوزراء في إحاطة داونينج ستريت اليوم حيث كشف جونسون عن تخفيف لقواعد الإغلاق.

قال رئيس الوزراء إنه يريد أن "يجعل الحياة أسهل" بعد "وقت صعب للغاية" مع الحانات والمطاعم ودور السينما ومصففي الشعر في إنجلترا القادرة على العودة وتشغيلها من 4 يوليو - يطلق عليها اسم "السبت الكبير".

وأعلن أيضًا عن تخفيف قاعدة التباعد الاجتماعي التي يبلغ طولها مترين ، وتقليصها إلى متر واحد.

ومع ذلك ، حذر مستشاروه من أنه لا يوجد دليل على أن الفيروس سيختفى من تلقاء نفسه وأضافوا أنه من "المهم" أن البريطانيين لا يعودون إلى "الحياة كالمعتاد" ويستمرون في إتباع الإرشادات.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه مسعفون بارزون من وجود "خطر حقيقي" للغاية لموجة ثانية من فيروسات التاجية التي تضرب المملكة المتحدة ، مضيفين أنه يجب على الحكومة البدء في الاستعداد لها الآن.

وحذر البروفيسور ويتتي: "سنبقى لفترة طويلة حقًا".

في رسالة صارخة ، أوضح: "إذا سمع الناس نسخة مشوهة من ما يقال ، والتي تقول" كل شيء على ما يرام الآن ، فقد اختفى "وابدأ في التصرف بالطرق التي كانوا سيفعلونها عادة قبل حدوث هذا الفيروس ، نعم ، سنحصل على زيادة بالتأكيد. من المهم للغاية أن يلتزم الأشخاص بالإرشادات التي تم تقديمها ، إنه تغيير في التوجيه لأنه لا تزال هناك قيود كبيرة جدًا اجتماعيًا وهناك قيود كبيرة جدًا على الأعمال من أنواع مختلفة."

وحول التغييرات التي طرأت على القاعدة التي يبلغ ارتفاعها مترين ، قال البروفيسور ويتتي إن ذلك "توازن المخاطر".

وقال "أعتقد أن هذا توازن معقول للمخاطر" ، لكنه "ليس خالي من المخاطر على الإطلاق".

وتنبأ أيضًا بأن البلاد قد تضطر إلى التعامل مع Covid-19 حتى عام 2021: " سأكون متفاجئًا وسعيدًا إذا لم نكن في هذا الوضع الحالي خلال فصل الشتاء وحتى الربيع المقبل.