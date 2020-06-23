ونفى فيلير- في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء - حدوث تغيرات كبيرة في الأوضاع الفترة القادمة في ألمانيا، لافتا إلى أنه لا يتوقع معهد روبرت كوخ (RKI) أي تغييرات خطيرة في عملية العدوى في المستقبل القريب.



واضاف أن الوضع أصبح حاليا مستقر وهادئ..مشيرا إلى أنه لم يعد لدينا حالات جديدة بشكل ملفت، وأن الفيروس سيكون في البلاد بشكل مستمر وسيكون على المرء تقبل التعايش معه و هو الوضع الطبيعي الجديد في الأسابيع والأشهر المقبلة.