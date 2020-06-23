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رئيس جامعة الزقازيق ينعى ممرضة توفيت بكورونا ويؤكد: لن ننسى تضحياتهم

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:23 م
رئيس جامعة الزقازيق ينعى ممرضة توفيت بكورونا ويؤكد: لن ننسى تضحياتهم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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أعرب الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، عن بالغ حزنه وتعازيه لوفاة فنى أول تمريض سعاد بيومى متأثرة بفيروس كورونا، قائلا: "إن الجامعة تقدر كافة الجهود والتضحيات الغالية التى يقوم بها جميع العاملين بالقطاع الصحى خلال الفترة الراهنة والذين يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس كورونا المستجد"، مشيراً إلى أنه جار توفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة داخل مستشفى العزل بالجامعة لجميع الحالات المصابة بالفيروس، متمنياً لهم جميعاً الشفاء العاجل.

ونعت الجامعة فى بيان شهيدة الواجب الوطنى سعاد بيومى عبد السلام فنى تمريض أول بالمستشفيات الجامعية والبالغة من العمر 49 عاماً، والتى وافتها المنية اليوم داخل مستشفى العزل بالجامعة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأضاف البيان: "ويتقدم رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين وطلاب الجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور لها وزملائها وجميع العاملين بالقطاع الصحى بالجامعة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان". 

يذكر ان سعاد بيومى ممرضة فى مستشفى جامعة الزقازيق بقسم المسالك البولية متأثرة باصابتها بفيروس كورونا .كانت الفقيدة نقلت الى مبنى العزل لحالات كورونا وعملت بقسم العناية المركزة فى العزل، وانتقلت إليها العدوى خلال مباشرة عملها، وتوفيت إثر مضاعفات الفيروس .

كما أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 83 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة منها 26 من مستشفى السعديين المركزي، و 15من مستشفى أبو حماد المركزي، و 12 من مستشفى حميات الزقازيق، و 7 من مستشفى الحسينية المركزى، و 7من مستشفى عزل فاقوس، و 5 من مستشفى الصالحية المركزي، و 5 من مستشفى ديرب المركزي، و 4 من مستشفى الإبراهيمية المركزي، و 2 من مستشفى أبو كبير المركزي، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 1425 حالة بالمحافظة .

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.


الشرقية

اخبار الكورونا

مستشفيات العزل بالشرقية

كورونا

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