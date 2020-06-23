رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مستشفى القلب والصدر استعدادا لاستخدامها فى عزل حالات كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق استعدادات مستشفى القلب والصدر بقطاع صيدناوى بالمستشفيات الجامعية للتأكد من جاهزيته لاستقبال الحالات المتزايدة والمصابة بفيروس كورونا المستجد، يرافقه الدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون إدارة المستشفيات الجامعية والشئون الوقائية ومكافحة العدوى، الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات، محمد فكرى مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمستشفيات الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للبدء فى استخدام المستشفى عزل الحالات المصابة بفيروس كورونا وزيادة عدد الأسرة وتوفير الكوادر الطبية والتمريضية اللازمة بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية الضرورية.

وأشاد الدكتور عثمان شعلان بالمجهودات المبذولة بقطاع المستشفيات الجامعية والعمل الدؤوب والتضحيات الغالية المبذولة من جميع العاملين بالقطاع الصحى بالجامعة، بهدف تقديم الرعاية الصحية والعلاجية المتكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة قد وجه بسرعة تجهيز مستشفى عزل جديد لزيادة أعداد الأسرة المخصصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مصابى كورونا ،فضلاً عن توفير أسرة عزل وعناية مخصصة للحالات إيجابية الإصابة بفيروس كورونا من الأطفال وذلك ضمن خطة الجامعة لمواجهة جائحة كورونا.