اليوم السابع
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رئيس جامعة أسيوط يجدد لكافة العمالة اليومية والموسمية والمتدربة لمدة عام

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:03 م
رئيس جامعة أسيوط يجدد لكافة العمالة اليومية والموسمية والمتدربة لمدة عام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قراراَ بالموافقة على التجديد لكافة العمالة اليومية و الموسمية و التي تشمل العمالة المؤقتة و المتعاقدة من العاملين وكذلك العمالة المتدربة لمدة عام اعتباراّ من  7 يناير 2020وحتى 30 يونيو2021.

وأشار الدكتور طارق الجمال، فى بيان له اليوم، إلى أن الشهور الماضية و منذ ظهور أزمة فيروس كورونا شهدت إصداره عدداَ من القرارات و التوجيهات الهادفة إلى دعم و رعاية العمالة غير الدائمة بالجامعة و التي تضمنت  توفير إحتياجاتهم من الكمامات مجاناّ ، إلى جانب منحهم يومين إعفاء من التوقيع أسبوعياّ مع احتساب الأجر المعتاد لهم عن تلك الأيام و ذلك حفاظاّ على صحتهم وسلامتهم في ظل إجراء الجامعة لتخفيض عدد العمالة المتواجدة بها يومياّ ومنع التكدس.

كما كشف رئيس جامعة أسيوط أنه منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد فقد إمتدت مظلة الرعاية التشخيصية و العلاجية المقدمة للعاملين بجامعة أسيوط عن طريق مختلف أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية إلى العمالة غير الدائمة و المنح التدريبية و هي المنح المقدمة لأكثر من 2000 شخص في مختلف أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية و التي  تتنوع تخصصاتها ما بين أعمال إدارية و فنية و عمال و التي تهدف إلى إتاحة الفرصة الملائمة لهم للتدريب العملي و إكتساب الخبرة اللازمة لهم للمنافسة في سوق العمل .    

 

 

 


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