رئيس تونس: أرفض أى تدخل خارجى فى ليبيا.. وشرعية "الوفاق" مؤقتة

وكالات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء، أن الحل في ليبيا يجب أن ينبع من الأطراف الليبية وقال: "أرفض أي تدخل في هذا البلد من أي طرف كان".

وأعلن الرئيس سعيد في حوار تلفزيوني رفضه القاطع للتدخل الأجنبي في ليبيا، في إشارة لتركيا دون أن يسميها منتقدا موقف حكومة الوفاق الليبية.

وأكد خلال زيارته الحالية التى يقوم بها للعاصمة الفرنسية باريس أن شرعية حكومة الوفاق مؤقتة ولا يمكن أن تكون دائمة.

واقترح إطلاق مبادرة ليبية ليبية تهدف إلى صياغة دستور مؤقت للفترة الانتقالية القادمة في ليبيا بعيدا عن آليات العمل السياسي الغابرة، مؤكدا على رفض بلاده القطعي لأي تدخل خارجي في ليبيا.

وأضاف: "لن أقبل أبدا بأي قاعدة عسكرية أجنبية في تونس"، وأوضح أن قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) لم تطلب منه ذلك ولم يتجرأ أحد على أن يطلب منه شخصيا وضع قواعد عسكرية أجنبية على خلفية النزاع الليبي.