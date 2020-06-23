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رئيس امتحانات الثانوية: تسليم الطلاب أدوات الوقاية من خلال كشوف معتمدة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:27 م
رئيس امتحانات الثانوية: تسليم الطلاب أدوات الوقاية من خلال كشوف معتمدة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة أن الوزارة ترصد كل ما يتم ويدور داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، ومن يخطئ سوف يحاسب.
 
وتابع خلال اجتماعه مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة أن تسليم الطالب لادواته ومستلزماته الصحية سيتم من خلال توقيع الطلاب فى كشوف عقب دخولهم لجنة الامتحان، قائلا : يتم تمرير كشف على الطلاب لضمان تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات، موضحا أن حضور اللجنة لأعضائها من السابعة والنصف صباحا وسيتم المتابعة من الوزارة والمديريات على ذلك.
 
وحذر رئيس الامتحانات من حدوث أى أخطأ قائلا: والله مفيش هزار اللى يغلط يتحاسب وكل لازم يستلم كمامات على أن يتم متابعة تسليم الكمامات والأدوات من قبل التوجيه المالى، كما حذر  من الندب الداخلى على مستوى الادارة التعليمية لانه مخالف للقانون.
 
وأكد رضا حجازى، لرؤساء اللجان:  أى حالة غش أوعى تفكر أنها مش هتسمع، قائلا : الطلبة مهربة الموبايلات ويتصور  الأسئلة لازم نشتغل صح من الأول، موضحا سيتم تصوير  ٤ صور خلال اليوم صورة  للتعقيم والنظافة والطلبة أثناء دخول الطلبة وتسليم الكمامات والأدوات والتعقيم وصورة لنظافة المقاعد وسيتم إرسالها إلى غرفة عمليات الوزارة.


 


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