رئيس امتحانات الثانوية: تسليم الطلاب أدوات الوقاية من خلال كشوف معتمدة

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة أن الوزارة ترصد كل ما يتم ويدور داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، ومن يخطئ سوف يحاسب.

وتابع خلال اجتماعه مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة أن تسليم الطالب لادواته ومستلزماته الصحية سيتم من خلال توقيع الطلاب فى كشوف عقب دخولهم لجنة الامتحان، قائلا : يتم تمرير كشف على الطلاب لضمان تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات، موضحا أن حضور اللجنة لأعضائها من السابعة والنصف صباحا وسيتم المتابعة من الوزارة والمديريات على ذلك.

وحذر رئيس الامتحانات من حدوث أى أخطأ قائلا: والله مفيش هزار اللى يغلط يتحاسب وكل لازم يستلم كمامات على أن يتم متابعة تسليم الكمامات والأدوات من قبل التوجيه المالى، كما حذر من الندب الداخلى على مستوى الادارة التعليمية لانه مخالف للقانون.