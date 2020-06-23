رئيس الوزراء :نجاح الإجراءات الاحترازية فى امتحانات الثانوية العامة بنسبة كبيرة

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس" كورونا" المستجد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة كل من وزراء: الدفاع والإنتاج الحربيّ، والأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلميّ، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى تقييم اليوم الأول من امتحانات شهادة الثانوية العامة وما شهدته من إجراءات احترازية استثنائية، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من ورود بعض الشكاوى القليلة، إلا أن نسبة نجاح التطبيق في يومه الأول كانت كبيرة جداً، موجهاً الشكر لكل القائمين على الامتحانات، وجميع الوزارات والجهات التي قامت بالمساعدة في توفير مستلزمات تطبيق هذه الإجراءات، كما أكد أنه قد تواصل مع وزير التربية والتعليم؛ لتلافى أية جوانب قصور، اعتباراً من الامتحان التالي المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

في ذات السياق، ناشد رئيس الوزراء أولياء الأمور عدم التزاحم أمام اللجان، وتجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات؛ لأن مثل هذه السلوكيات تُضيع الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة وتكبدت في سبيلها أموالا طائلة لتأمين الامتحانات من الناحية الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا والعاملين بالمنظومة التعليمية.