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رئيس الوزراء: استمرار تعليق العمل بدور المناسبات لحين تقييم الأوضاع

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:17 م
رئيس الوزراء: استمرار تعليق العمل بدور المناسبات لحين تقييم الأوضاع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، استمرار تعليق العمل بدور المناسبات نظرا لما تشهد من تجمعات كبيرة .

 

وأعلن رئيس الوزراء عن القرارات التى سيتم تطبيقها اعتبارا من السبت القادم 27 يونيو ومنها، إعادة فتح المطاعم والمقاهى مع السماح بـ25% من طاقتها مع منع استخدام الشيشة نهائيا وإعادة فتح النوادى الرياضية ومراكز الشباب وفقا لما تم الإعلان عنه مسبقا من قبل وزير الشباب والرياضة، مشددا على أن عدم ارتداء الكمامة يعرض المواطنين والمنشآت للعقوبة.

 

وأعلن رئيس الوزراء أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء، مع استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة وحدائق .

 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن وسائل النقل الجماعى ستستمر فى العمل حتى منتصف الليل ومعاودة استئناف فتح وسائل النقل الجماعى الرابعة صباحا، وفتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية.

 


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