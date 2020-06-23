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رئيس المصرية للمطارات يتفقد مطار مطروح للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:40 م
رئيس المصرية للمطارات يتفقد مطار مطروح للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال التفقد
كتب محمود عبد الغنى

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تفقد الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مطار مطروح، وذلك لمتابعة حركة العمل داخل المطار، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة عالميا فى المطارات، والمتفق عليها مع وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع الحجر الصحى بالمطار.
 
ورافقه خلال الجولة الطيار أشرف محمد السيد مدير مطار مطروح، حيث تفقد المطار بأكمله من مبانى ومنشآت وسور المطار والخدمات المقدمة للركاب، صالة السفر والوصول كما تابع مشروعات الصيانة التى تمت بالمطار خلال الفترة السابقة إستغلال لتوقف الطيران فى تلك الفترة.
 
وقد وجه الشكر لجميع العاملين على الجهد المبذول فى خلال هذه الفترة التى نواجه فيها تحد صعب، ووجه محجوب تعليماته بزيادة العلامات الإرشادية بالمطار، وزيادة عدد بوابات التعقيم، وعلامات التباعد والانتهاء منها فى أقرب وقت حتى يكون المطار فى أتم استعداد لاستقبال رحلات الموسم الصيفى.
 
جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.
 
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