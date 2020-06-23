رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدعو جنوده للاستعداد لأى مواجهة مع الفلسطينين

كتب- هاشم الفخراني

دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي جنود جيشه إلى الاستعداد لأي طارئ خلال الفترة القريبة، على خلفية اقتراب موعد تنفيذ خطة ضم المستوطنات والأغوار.

وقال كوخافي خلال لقاء مع مجموعة جنود في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد إنه من الممكن أن يجد الجنود أنفسهم خلال عدة أسابيع في الضفة الغربية في أعقاب اندلاع موجة من المواجهات والعمليات".

وأضاف: "عليكم بالاستعداد النفسي فالأحداث القريبة قد تتطور إلى قتال في غزة أيضا، وعليكم استغلال كل لحظة للتدرب والاستعداد حتى تكونوا جاهزين".

وتعتزم "إسرائيل" ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها، مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

وكان شاب فلسطيني استشهد اليوم الثلاثاء جرّاء إصابته بجراح بالغة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على حاجز "الكونتينر" شرقي القدس المحتلّة.

وزعم موقع "والا" أن الشاب كان يقود مركبة وحاول تنفيذ عملية دهس تجاه مجموعة من جنود الاحتلال، لافتًا إلى عدم وقوع إصابات في صفوفهم.

وأضاف الموقع ، أن السائق أصيب بجراح بالغة الخطورة، فيما أغلق جنود الاحتلال الحاجز الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، فيما استشهاد السائق الفلسطيني متأثرًا بإصابته الخطيرة.

وكشفت وكالة "صفا" الفلسطينية النقاب عن أن الشهيد هو الشاب أحمد مصطفى عريقات (24 عامًا) من سكان بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة؛ جرّاء إصابته برصاص جنود الاحتلال على حاجز "الكونتينر".