رئيسا وزراء السودان والكويت يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدلله حمدوك، ونظيره الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء الاثنين، أن حمدوك أجرى اتصالا هاتفيا بالشيخ صباح الخالد، ووجه له الدعوة لمشاركة الكويت في مؤتمر شركاء السودان، الذي تستضيفه ألمانيا بالشراكة مع الإتحاد الأوربي والأمم المتحدة يوم الخميس القادم، ويُعقد عن بُعد.
كما استعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطرقا للإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
رئيسا وزراء السودان والكويت يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائيةالثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:00 ص
رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك
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بحث رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدلله حمدوك، ونظيره الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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