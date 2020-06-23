دور السينما والمتاحف وصالات الفنون فى إنجلترا تعود للعمل فى 4 يوليو

رويترز

من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إمكانية إعادة فتح دور السينما والمتاحف وصالات الفنون فى إنجلترا، اعتبارا من الرابع من يوليو، كما سيحدد أى القطاعات الاقتصادية التى يمكنها استئناف العمل ويعلن عن نتائج مراجعة لقواعد التباعد الاجتماعي.

وتعيد بريطانيان فتح اقتصادها تدريجيا مع انخفاض عدد حالات الإصابة والوفاة بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وكانت البلاد واحدة من أكثر الدول تضررا بالجائحة.

وسيكون موعد أحدث مرحلة لإعادة الفتح فى الرابع من يوليو، وستشهد فتح بعض الأماكن عالية المخاطر مثل تلك الخاصة بقطاعى الفنون والثقافة ولكن مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال مصدر فى مكتب جونسون، "كلما زدنا من أماكن الفتح زادت أهمية التزام الجميع بإرشادات التباعد الاجتماعي. لن نتردد فى التراجع عن هذه الخطوات إذا كان ذلك ضروريا حتى لا يخرج الفيروس عن السيطرة".

ومن المقرر، أن يلقى جونسون كلمة أمام البرلمان بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وسيعلن أيضا، نتائج مراجعة لمعرفة ما إذا كان يتعين تخفيف القواعد الحالية التى تقضى بالحفاظ على مسافة مترين بين الناس فى جميع الأوقات للحد من انتشار الفيروس.

ويتعرض جونسون، لضغوط من شركات وضغوط سياسية من داخل حزبه لإسقاط قاعدة المترين.

وأقر وزير المالية البريطانى ريشى سوناك، بأن تخفيف القاعدة سيكون له تأثير هائل على العديد من الأعمال. ودعت المطاعم والحانات وغيرها إلى تقليل المسافة لتكون مترا واحدا، وهو الحد الأدنى الذى توصى به منظمة الصحة العالمية.