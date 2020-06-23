اليوم السابع
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دبى تعلن إجراء 612 ألف فحص لمكافحة فيروس كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:00 ص
دبى تعلن إجراء 612 ألف فحص لمكافحة فيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا فى الإمارات
وكالات

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تتواصل جهود الجهات المعنية في دبي للسيطرة على «كوفيد-19» من خلال توفير الفحوص الخاصة بالفيروس في المستشفيات الحكومية، وعدد كبير من مستشفيات القطاع الخاص، إضافة إلى مراكز الفحص عبر المركبات المنتشرة في مناطق مختلفة من الإمارة.

ووفقا لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم، أفادت رئيس مسار الفحوص في مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، الدكتورة حنان السويدى، بأن إجمالي عدد الفحوص التي أُجريت عبر مراكز الفحص في دبي، حتى يوم 19 يونيو الجاري، تخطى 612 ألف فحص، سواء في المراكز الصحية أو فحص المركبات أو خدمات الفحوص في المنازل التي تدار من قبل مؤسسة خدمات الإسعاف.

وذكرت السويدي أن إدارة المختبرات، التابعة لهيئة الصحة بدبي، رفعت الطاقة الاستيعابية للفحوص من 300 عينة يومياً في يناير الماضي، لتصل إلى 3000 عينة في اليوم خلال شهر مايو الماضي، كما تمت زيادة الطاقة الاستيعابية في دبي، من خلال التعاون مع مختبرات القطاع الخاص، ليصل إجمالي عدد الفحوص إلى 30 ألف عينة يومياً.

وتابعت أن مركز الفحص بنادي النصر يواصل تقديم خدماته بإدارة هيئة الصحة بدبي، إضافة إلى المراكز التي تديرها «صحة» أبوظبي، وهي: الخوانيج، ومركز الفحص في ميناء راشد، والمركز الموجود في منطقة «سيتي ووك»، المخصص للمواطنين، كما توفر دبي فحوص «كوفيد-19» في كل المستشفيات الحكومية، وعدد كبير من مستشفيات القطاع الخاص، وكذلك مركز نادي شباب الأهلي دبي الذي انضم حديثاً لمراكز الفحص.

وقالت السويدي، إن الفحوص تتوافر مجاناً للمواطنين، وبعض الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس، مثل: الحوامل، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة، بالإضافة إلى أصحاب الهمم، والمقيمين ممن لديهم أعراض أو مخالطين لحالات «كوفيد-19».

وأكدت رئيس مسار الفحوص في مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، أن توفير الفحوص الخاصة بفيروس «كوفيد-19» في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية في دبي، وبعض المراكز المتخصصة ضمن القطاع الخاص، يأتي في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة للسيطرة على انتشار الجائحة العالمية.

وشددت السويدي على ضرورة التزام أفراد المجتمع بإجراء الفحوص الخاصة بالفيروس، في المراكز والمستشفيات والمختبرات الرسمية المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي، لدقتها وسلامة نتائجها، منوهة بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها هذه المراكز والمستشفيات لضمان سلامة أعضاء الفرق الطبية، وكذلك الراغبين في إجراء الفحص، سواء عبر المركبة أو من خلال المراكز الطبية التي توفر هذه الخدمة.  


دبى

فحص كورونا

الامارات

اخبار دبى

مكافحه كورونا

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