اليوم السابع
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خروج 8 متعافين من كورونا بعد تماثلهم للشفاء بمستشفى بنها للتأمين الصحى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:48 م
خروج 8 متعافين من كورونا بعد تماثلهم للشفاء بمستشفى بنها للتأمين الصحى فحص كورونا-ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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أعلن مستشفى بنها للتأمين الصحى بمحافظة القليوبية، والذى تم تخصيصه لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن 13 مستشفى بالقليوبية من قبل وزارة الصحة، تعافى وخروج 8 حالات تماثلت للشفاء.

وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد منير مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى فى تصريحات صحفية له، أنه وصل إجمالى عدد الحالات التى غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء 83 حالة شفاء حتى اليوم، حيث إن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يوجد بالمستشفى 80حالة محجوزة حاليا ،و24حالة بالرعاية المركزة ويتم تقديم الخدمة لهم.

وأضاف منير، أن الفريق الطبى بالمستشفى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى العزل الصحى بمستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

 

فيما أكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضي، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.


بنها التعليمي

كورونا

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