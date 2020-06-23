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خروج 6 متعافين من كورونا بمستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:27 م
خروج 6 متعافين من كورونا بمستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة مستشفى النيل للتأمين الصحى
القليوبية نيفين طه

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أعلن مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، والذى تم تخصيصه لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن 13 مستشفى بالقليوبية من قبل وزارة الصحة، تعافى وخروج 6حالات اليوم، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس حتى اليوم 87 شخصًا.

وأكد الدكتور عيد العطار، مدير مستشفى النيل للتأمين الصحى لـ"اليوم السابع"، أنه وصل إجمالى عدد الحالات التى غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء 87 حالة شفاء حتى اليوم، حيث إن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يوجد بالمستشفى 130 حالة محجوزة حاليا ويتم تقديم الخدمة لهم.

وأضاف "العطار"، أن الفريق الطبى بالمستشفى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

 

 

 


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