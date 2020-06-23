خروج 51 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفى قنا منذ تحويلها إلى مستشفى عزل

أعلن كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا ، عن خروج 51 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس، جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل لمتابعة انتظام حضور الأطباء وفرق التمريض وكذا توافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية .

وتفقد شلبي مخازن الأدوية والمستلزمات الوقائية موضحا أنها تكفي لسد الاحتياجات المستقبلية للأطباء والمرضى المعزولين بالمستشفى وكذلك مرضى العزل المنزلي موضحا أن العمل بالمستشفى يسير وفق منظومة متكاملة لفحص المواطنين المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد حيث يتم تسجيل البيانات الشخصية للمرضى بدءا من دخولهم المستشفى ثم فحصهم بغرفة الفحص وأخذ العينات وعزلهم بالمستشفى لحين ورود نتائج العينات وحجز الحالات المؤكدة في أماكن العزل لتلقي العلاج اللازم والحالات الخفيفة منها يتم عزلها منزليا مع صرف العلاج اللازم لها .

وأضاف السكرتير العام أن اللجنة تأكدت من انتظام الأطباء وهيئة التمريض في العمل حيث تم الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف وجداول النوبتجيات اليومية بجانب متابعة مستوى النظافة العامة بالمستشفى والاشتراطات البيئية وعملية الفصل الآمن للمخلفات الطبية الخطرة موجها مسئولى المستشفى بضرورة تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بصرف البروتوكول العلاجي للمخالطين .