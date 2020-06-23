اليوم السابع
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"حملة احميها من الختان" تستهدف 67537 سيدة ورجلا وطفلا بالشرقية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:59 م
"حملة احميها من الختان" تستهدف 67537 سيدة ورجلا وطفلا بالشرقية حملة احميها من الختان
الشرقية- فتحية الديب

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انطلقت بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث بعنوان "احميها من الختان" التى ينظمها المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.

 

وقالت الدكتورة "عايدة عطية " مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن الحملة استهدفت عدد 23318 سيدة 17764 رجل، و26455 طفلا باجمالى مستهدف 67537 وذلك بمراكز الزقازيق" ههيا- الإبراهيمية،- أبوكبير -فاقوس- الصالحية الجديدة- كفر صقر - أولاد صقر- الحسينية،-منشأة أبو عمر- صان الحجر- منيا القمح - مشتول السوق،- ديرب نجم - القنايات - بلبيس - ابو حماد -القرين"  وبعدد ( 239) قرية.

 

وأضافت: أن الحملة تهدف إلى التوعية بمخاطر الختان من المنظور الصحى والدينى والقانونى بالتنسيق مع مديرية الصحة، وينفذها عضوات وأعضاء المجلس ويشارك فيها 100 من الرائدات الريفيات والمتطوعات.

 

وأكدت مقررة فرع المجلس: أن هذه الحملة تأتى فى إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة، رئيس المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة خلال شهر "بدور " والمنعقد فى الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو القادم تحت شعار "احميها من الختان".

 

وتهدف الحملة إلى توعية السيدات بالقرى والنجوع إلى أن الختان عادة وليست عبادة وأن جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الاناث ويعتبر عادة مخالفة لأداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى ،وتجريم هذه العملية فى القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفاعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة او العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.

 

جدير بالذكر أن حملة "احميها من الختان" قد بدأت نشاطها فى يوم 14 يونيو الماضى وتضمنت العديد من الأنشطة ، هذا وتمتد حملة طرق الأبواب بالمحافظات حتى 14 يوليو القادم ، بهدف توعية السيدات والأهالى فى المراكز والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.

 

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