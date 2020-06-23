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حقيقة نتيجة عينة لاعبى الأهلى في لايف اليوم السابع

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:47 م
حقيقة نتيجة عينة لاعبى الأهلى في لايف اليوم السابع لايف اليوم السابع

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تناول لايف "اليوم السابع"، الذى قدمه الزميل تامر إسماعيل، تفاصيل عودة النشاط الرياضى، وقرارات اتحاد الكرة بعودة بعض الأندية للتدريبات.

وأبرز اللايف  ، موافقة اتحاد الكرة على عودة أندية الأهلى والإنتاج الحربى والطلائع وحرس الحدود ووادى دجلة، للتدريبات الجماعية بداية من اليوم الثلاثاء، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية التى تم إعلانها مؤخرا، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحات التى أجراها لاعبو هذه الأندية، وجاءت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

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وكشف اللايف حقيقة نتيجة عينة لاعبى الأهلى، ورفض بعض الأندية إجراء المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لعودة النشاط الرياضى،

من ناحية أخرى حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة  ،غدا الأربعاء  ، موعداً للاجتماع مع المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز لكرة القدم، لمناقشتهم حول قرار عودة الدورى ورؤيتهم لفترات الإعداد قبل استئناف الدورى يوم 25 يوليو المقبل، بناءً على تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

 

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