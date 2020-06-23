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حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا تقترب من 5 ملايين حالة حول العالم

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:20 ص
حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا تقترب من 5 ملايين حالة حول العالم فيروس كورونا
كتب ـ محمد عبد العظيم

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تقترب حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم من 5 ملايين حالة، حيث تم تسجيل أكثر من 4 ملايين و956 ألف حالة حتى الآن، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما وصل إجمالى الحالات المسجلة إلى إلى أكثر من 9 ملايين و200 ألف حالة، وتم تسجيل اكثر من 474 ألف حالة وفاة. 

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا حتى الآن، حيث تحتل المركز الأول عالميا فى تسجيل الإصابات والوفيات، وتأتى بعدها دولة البرازيل، التى شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا فى أعداد الإصابات حتى تخطت المليون الأول، وفيما تحل روسيا فى المركز الثالث، حيث تقترب الإصابات من 600 ألف حالة. 

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه منذ ظهوره للمرة الأولى خلال العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية والتى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وفيما تسعى الجهات المعنية وشركات الادوية بشكل سريع للتوصل إلى لقاح أو علاج فعال لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن. 


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