حصاد ضحايا كورونا بين أطباء الأقصر.. 6 شهداء بينهم أول نقيب لأطباء الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، منذ بدء أزمة كورونا تقديم تضحيات كبرى من أبطال الجيش الأبيض من الأطباء، مابين شهداء ومصابين، حيث سجلت الأقصر 6 شهداء من الأطباء خلال تلك الفترة بينهم أول نقيب لأطباء الأقصر بعد فصلها من محافظة قنا.

وخلال الفترة الماضية تقدمت نقابة أطباء الأقصر بقيادة الدكتور عبد الحكيم سليم نقيب الأطباء، بخالص العزاء فى وفاة 3 أطباء من خيرة الفرق الطبية بمحافظة الأقصر، والذين تمت وفاتهم جميعاً متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قالت النقابة:- (وما بين عشية وضحاها تتوالى الأخبار المفجعة وتقدم الأقصر شهيداً تلو الآخر من الجيش الأبيض، حيث فقدت الأقصر الدكتور محمد حسن عمر استشارى الحميات ومدير مستشفى الحميات السابق، والذى انتقل إلى جوار ربه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين والهم أهله وذويه وسائر أطباء الأقصر الصبر والسلوان، كما تتقدم نقابة أطباء الأقصر بخالص التعازى للدكتور مينا نبيل أخصائى القلب والأوعية الدموية لوفاة والده راجين من الله ان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان والبقاء لله).

كما قالت نقابة الأطباء بمحافظة الأقصر:- (شهيد الأقصر من الجيش الأبيض الدكتور فايق فخرى مدير مكتب صحة الأقصر سابقاً، وتنعى نقابة أطباء الأقصر وفاة الدكتور فايق فخرى مدير مكتب صحة الأقصر سابقا والذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خالص التعازى لأهل المتوفى ولجموع الأطباء بالأقصر، كما تنعى نقابة أطباء الأقصر وفاة الدكتور الصيدلى طارق مرتضى بطل من أبطال الجيش الأبيض والذى وافته المنية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وتتقدم نقابة الأطباء بخالص العزاء لنقابة الصيادلة ولعموم الصيادلة ولأهل المتوفي، راجيين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان).

كما نعت النقابة، فى بيان صحفى، وفاة الدكتور أحمد فتحى محمد استشارى الرمد نقيب أطباء قنا والأقصر الأسبق، راجيين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله من الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وتقدمت بخالص العزاء إلى الدكتورة منى فؤاد والدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر السابق، فى وفاة شقيقتها راجيين من المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وتقدمت النقابة بخالص العزاء للدكتور حماده فتحى مدير مستشفى حميات أرمنت لوفاة والدته.

كما سجلت محافظة الأقصر فى بداية أزمة كورونا، وفاة الشهيد الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى والذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا، داعية للفقيد بالرحمة ولأسرته خالص العزاء، ويذكر أن الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة، هو الحالة العاشرة من استشهاد الأطباء جراء الإصابة بالفيروس، كما نعت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد النقيب العام، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور عبد الناصر حسن نقيب العلاج الطبيعى بالأقصر، مدير مستشفى سابق، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعية الله أن يغفرله ويسكنه فسيح جناته.

وفى نفس السياق تقدمت نقابة أطباء محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور عبد الحكيم سليم نقيب أطباء الأقصر، بخالص التهنئة إلى الدكتور ممدوح حسانين عضو مجلس نقابة أطباء الأقصر وأخصائى الجلدية، وذلك عقب شفاؤه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داعيين الله عز وجل أن يشفى عن كل المرضى ويحمى جميع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بمختلف أنحاء مصر، وقدمت نقابة أطباء الأقصر خالص التهانى لتمام شفاء الدكتور خلف الله عمر أمين عام نقابة أطباء الأقصر، والذى تعرض للإصابة بفيروس كورونا أثناء تأديته عمله بالمستشفي، حيث باركت النقابة له عودته إلى عمله وإصراره على استمرار المواجهة، راجيين من الله سبحانه وتعالى أن يحميه ويحمى جميع الأطقم الطبية.

كما شهدت مستشفيات الأقصر المختلفة إصابة عدد من الأطباء وفرق التمريض وغيرهما خلال فترة العمل فى علاج المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى، وآخرها اكتشاف إصابة كل من الدكتور محمد سعد أنور مدير العزل وكل من الدكتور محمد عبد الله طلخان، والدكتور محمد سيد وطبيبة أخرى، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقرر عزلهم فى المستشفى حتى الشفاء من الفيروس، وذلك خلال إجرائهم مسحة دورية خلال فترة العزل، وقال الدكتور محمد سعد أنور مدير العزل بالمستشفى لـ"اليوم السابع"، إن عددا من الأطباء كانوا يتجهزون لأخذ استراحة وإجازة لعدة أيام بعد فترة عمل وعزل للمصابين داخل المستشفى منذ دخلت العزل الصحى بقرار من محافظة الأقصر، وتم إجراء مسحة لهم وتبين إصابتهم بالفيروس والنتيجة إيجابية دون ظهور أعراض وكذلك عدد من الممرضين، وتقرر لهم العزل لحين الشفاء تماماً من الفيروس.