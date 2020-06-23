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حصاد الوزارات.. الحكومة: تشغيل المقاهى حتى العاشرة مساءً بدون شيشة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. الحكومة: تشغيل المقاهى حتى العاشرة مساءً بدون شيشة مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء
كتب محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: نسبة المتوفين بمرض مزمن أو أكثر من مصابى كورونا 85,70% وغيرهم 14,30%

 
الحكومة: استمرار تخفيض العاملين بالدولة ولكل وزير صلاحية تحديد طاقة العمل
 

الكنيسة: سنبدأ الفتح بالمحافظات الأقل تضررا وبإجراءات احترازية مشددة

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية
 
 
 

حصاد الوزارات

التعليم

الاوقاف

كورونا

الصحه

رئيس الوزراء

حظر التجوال

فتح المساجد

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