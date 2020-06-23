حصاد الوزارات.. الحكومة: تشغيل المقاهى حتى العاشرة مساءً بدون شيشة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: نسبة المتوفين بمرض مزمن أو أكثر من مصابى كورونا 85,70% وغيرهم 14,30%
الأوقاف: حظر صلاة الجنازة وعقد القران داخل المساجد
الحكومة: استمرار تخفيض العاملين بالدولة ولكل وزير صلاحية تحديد طاقة العمل
الكنيسة: سنبدأ الفتح بالمحافظات الأقل تضررا وبإجراءات احترازية مشددة
مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية
الحكومة تعلن إلغاء حظر التجوال من السبت مع فرض إجراءات إحترازية
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