حصاد الوزارات.. الحكومة: تشغيل المقاهى حتى العاشرة مساءً بدون شيشة

كتب محمود راغب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: نسبة المتوفين بمرض مزمن أو أكثر من مصابى كورونا 85,70% وغيرهم 14,30%