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حصاد إنتاج الأراضى الزراعية بقرية أم شيحان من الخضروات بوسط سيناء

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:49 م
حصاد إنتاج الأراضى الزراعية بقرية أم شيحان من الخضروات بوسط سيناء محصول أراضى قرية أم شيحان
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء اليوم فى بيان له ، حصاد إنتاج الأراضى الزراعية بقرية أم شيحان من الخضروات.

وأوضح البيان ، أنه استلم اليوم أسامه أحمد محمود عفش، رئيس المركز والمدينة ، أول إنتاج حصاد الأراضى الزراعية ، بقرية أم شيحان من الخضروات ، بعد إفتتاح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء موسم حصاد القمح والشعير بقرى المركز والمدينة .

وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء ، وصول وفد من قيادات الزراعة برئاسة المهندس عاطف مطر وكيل وزارة مديرية الزراعه بشمال سيناء ، وقام بأخذ عينات تربه وتجديد إحداثيات المزرعه النموذجيه للثروه الداجنه بضواحى مدينة الحسنه .

وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء ، أن اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة ، استمع لمطالب شيوخ القبائل الخدمية واوضح البيان انه استقبل رئيس المدينة .

بعض مشايخ شعبيه وقبليه بوسط سيناء، بحضور المهندس أحمد عبد الحليم سالمان نائب رئيس المدينة ، وتم الاستماع ومناقشة اهم الموضوعات والمشاكل العالقه بالمنطقه للوقوف عليها والعمل على حلها .

وقال رئيس المدينة انه تم التأكيد على ضرورة التعاون المشترك لصالح المنطقة والمواطنين .

وفى سياق متصل قام رئيس مدينة الحسنة بمتابعة العمل داخل المجلس وخارجه ومتابعة الإدارات الخارجية وتسهيل مصالح المواطنين بالمركز والمدينة.

كما قام بالمرور على الإدارة الصحية ومستشفى الحسنه ومتابعة سير العمل بها، وتفقد العمل بالإدارة التعليمية بالحسنه ، وشدد على ضرورة الإلتزام بالحضور والانضباط بالعمل حرصاً على المصلحة العامة.

 وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء فى بيان له، قيام اللواء اسامة أحمد محمود، رئيس المركز والمدينة ، بزيارة تفقدية لمناطق السدود والأبار ، واستمع لشكاوى المزارعين .

واوضح البيان ، انه بناءً على توجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، قام اللواء أسامه أحمد محمود، رئيس مركز ومدينة الحسنة، ووليد امين عبد الحميد سكرتير عام المجلس، المهندس مدحت فكرى احمد مدير الإدارة الزراعية بالحسنة، بزيارة لتفقد السدود والآبار التى توجد فى منطقة طلعة البدن والدفيدف والروافعة بالمغفر والمنبطح وام شيخان.

واستمع رئيس المدينة لمشاكل المزارعين وناقش مع المزارعين مشكلة الآبار المعطلة بالمنطقة، وتم مخاطبة وزارة الزراعة لحل تلك المشكلات وإزالة جميع العقبات أمام المزارعين بجميع قرى المركز، للوصول إلى أعلى إنتاج من المحاصيل وتنوعها أيضاً.

 

 


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