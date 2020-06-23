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حسام بدراوى: موقف مصر فى ليبيا صحيح ونستخدم قواتنا لمنع فرض أمر واقع يهدد السلام

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:03 م
حسام بدراوى: موقف مصر فى ليبيا صحيح ونستخدم قواتنا لمنع فرض أمر واقع يهدد السلام حسام بدراوى
كتب محمد شعلان

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أيد الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور حسام بدراوي، موقف الدولة المصرية بما تتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومي ودعم ليبيا والشعب الليبي في مواجهة المرتزقة، وغرد بدراوي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "موقف مصر في ليبيا صحيح، وليس لبلادنا مطمع في ثروه شعبها ولكن الدفاع عنها هو دفاع عن مصر، وواثق أن الحلول السياسية والسلمية تجئ قبل الحلول العسكرية".

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حسام بدراوي على تويتر

 

وأضاف الدكتور حسام بدراوي، قائلا: "أننا نستخدم قواتنا لمنع الآخرين من فرض أمر واقع جديد يهدد سلام وحقوق الشعب الليبي والمصري . اساند بلادي وجيش بلادي"، وتابع "لا أعتقد أن مصر تعرضت لكل هذه المخاطر في نفس الوقت كما هو الحال اليوم شمالا وغربا وجنوبا تهديدا لسلامتها ونيلها وأمنها وداخليا من وباء واحيانا غباء".

 

وعبر الدكتور حسام بدراوي، عن دعمه للقيادة المصرية فيما تواجهه من أخطار قائلا: " الله في عون قيادتها وجيشها وعلماءها وشعبها العظيم. لا مجال لخلافات اليوم، بل بناء ومسانده. نحن يد واحده باذن الله ولا خاب من استشار".

 

وفي ذات السياق، تعقد الجامعة العربية اجتماع وزراء الخارجية العرب، بمشاركة الوزير سامح شكري وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لبحث الأزمة الليبية وتطوراتها، فى محاولة للرد على العدوان التركى عبر دعم المليشيات والجماعات الإرهابية داخل البلاد.

 

وكان السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، صرح فى وقت سابق، أن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، لبحث  تطورات الاوضاع فى ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس.

 

وحينها، أكد وزير الخارجية الليبى الهادى الحويج ترحيبه بانعقاد اجتماع جامعة الدول العربية ومناقشة العدوان التركي على إحدي الدول الأعضاء بالجامعة، داعياً لتفعيل الدفاع العربي المشترك وسحب الاعتراف من حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية وتبني إعلان القاهرة كحل للأزمة الليبية.


حسام بدراوى

مصر

ليبيا

الجيش المصرى

الحدود الليبية

ازمة ليبيا

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