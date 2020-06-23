وأضاف مجاهد - في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي - "أننا نطلق تحقيقا شاملا، ويجب أن نذكر بأن عملية السلام لها العديد من الأعداء والمعارضين. فيتعين على الجميع أن يبقى حذرا من مثل هذه المكائد".

ولم يعلن أي فرد أو جهة حتى الآن المسئولية عن هذا الهجوم.

وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت أن خمسة مشرعين على الأقل بمكتب المدعي العام قد فقدوا أرواحهم في هجوم شنه مسلحون مجهولو الهوية بمنطقة ديه سيبز بالعاصمة كابول.