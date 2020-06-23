اليوم السابع
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حديقة حيوان مدريد تفتح أبوابها أمام الزائرين بعق تخفيف إجراءات كورونا.. صور

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:42 م
حديقة حيوان مدريد تفتح أبوابها أمام الزائرين بعق تخفيف إجراءات كورونا.. صور حديقة حيوان مدريد تفتح أبوابها
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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فتحت حديقة الحيوان بالعاصمة الإسبانية مدريد، أبوابها من جديد أمام حركة الزائرين، و ذلك عقب ثلاث أشهر من الإغلاق، التى كانت قد أقرتها السلطات الإسبانية، للسيطرة و الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" . 
 
أسرة تستعد للدخول إلى حديقة الحيوان بمدريد
أسرة تستعد للدخول إلى حديقة الحيوان بمدريد
 
وقامت إدارة الحديقة، بوضع إشارات على الأرض لتنبيه الزائرين إلى قواعد التباعد الاجتماعى، و إلزام الزائرين بالكمامات لتقليل فرص العدوى بفيروس كورونا  
 
زوار يرتدون كمامات و يشاهدون أحد الدببة فى الحديقة
زوار يرتدون كمامات و يشاهدون أحد الدببة فى الحديقة
 
وبدأت إسبانيا، فى تخفيف الإجراءات المفروضة على البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، فى منتصف يونيو الجارى، بعد إغلاق الشواطئ والمنتزهات وأماكن التجمعات مثل السينما والمقاهى لفترة ناهزت الثلاثة أشهر.
 
سيدة تشاهد الغوريلا بالحديقة
سيدة تشاهد الغوريلا بالحديقة
 
وكان مسئول بوزارة الصحة، قد أعلن اليوم الثلاثاء، إن إسبانيا سجلت حتى الأن 28,324 حالة وفاة بفيروس كورونا، و تسجيل 293,584 حالة إصابة بعد تعديل قواعد بياناتها لتجنب الازدواجية والأخطاء، 
 
طفل ووالدته بحديقة الحيوان فى مدريد
طفل ووالدته بحديقة الحيوان فى مدريد

عاملة ترتدى كمامة وتغذى كلب البحر
عاملة ترتدى كمامة وتغذى كلب البحر

 


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