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حجز مالك مصنع مستلزمات طبية مجهولة المصدر لحين ورود تحريات المباحث بالسلام

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:00 م
حجز مالك مصنع مستلزمات طبية مجهولة المصدر لحين ورود تحريات المباحث بالسلام كمامات مجهولة المصدر _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة السلام حجز صاحب مصنع ينتج مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى السلام، 24 ساعة ، وذلك لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

 

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول السلام أول ، لحيازته 3500 قطعة قطعة كمامة – 2360 لتر كحول إيثيلى - 171 عبوة كحول "منتج نهائى" ، وكذا حيازته 15,596 طن "مذيبات سلفونيك – جلسرين – فازلين" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، لإدخالها فى عملية التصنيع تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".


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