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حبس محمود حمد لاعب المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع فى القتل

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:42 م
حبس محمود حمد لاعب المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع فى القتل محمود حمد لاعب المصرى البورسعيدى
الإسماعيلية – السيد فلاح - صبرى غانم

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قررت نيابة الإسماعيلية الكلية، حبس محمود حمد، لاعب النادي المصري الحالي ولاعب النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في قتل شخص.

كان اللواء جمال غزالى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من الرائد محمد سكر، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث، بنشوب مشاجرة بالموقف الجديد بوسط المدينة، مما أدي إلى إصابة أحد الأشخاص بجرح نافذ بالبطن، وانتقل النقباء إسلام مشهور وأحمد المراكبي ومروان منصور معاوني مباحث قسم شركة ثالث، وتبين أن المتهم هو محمود حمد لاعب نادي المصري البورسعيدى، وأنه قام بطعن المجني عليه طعنة نافذة بالبطن بعد مشاجرة نشبت بينهم، بسبب خلافات مالية بينهم، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وأشارات التحقيقات التي أشرف عليها يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية وبأشرها أحمد غانم، مدير نيابات ثان وثالث الإسماعيلية وخالد شطا، وكيل أول النائب العام، أن مشاجرة نشبت بين المتهم وبين المجني عليه بدران مجدي "مدرب مصارعة" بمنطقة الموقف الجديد بدائرة قسم ثالث، طعن فيها المتهم المجني عليه طعنه نافذة بالبطن بسبب خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه وأخرين، أمر المستشار وليد جمال، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية بحبس لاعب المصرى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


محمود حمد

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