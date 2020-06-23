حبس شاب 4 أيام واخلاء سبيل اثنين لاصابتهم أخر خلال حفل زفاف بالغردقة

قررت نيابة الغردقة الجزئية حبس شاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات، واخلاء سبيل اثنين أخرين، بعد اتهامهم باصابة شخص أثناء قيامهم بالاستعراض بسيارتهم خلال حفل زفاف بمدينة الغردقة، وأمرت النيابة العامة ضبط واحضار شاب رابع كان معهم خلال استعراضهم بالسيارات في حفل الزفاف .
كان تمكن ضباط مرور البحر الأحمر برئاسة العميد محمد صلاح، من ضبط 3 أشخاص أصابوا أحد المواطنين وعرضوا حياة آخرين للخطر بسبب استعراضهم بالسيارات أثناء حفل زفاف بالغردقة، حيث بدات تفاصيل الواقعة بورود إخطارا من شرطة النجدة بإصابة أحد المواطنين، بسبب قيام 3 أشخاص بعمل استعراضات متهورة بسياراتهم أثناء مشاركتهم في حفل زفاف بمنطقة أبو نواس بالغردقة ما تسبب في إصابة شخص وتعرض حياة مواطنين آخرين للخطر.
وتوصلت تحريات فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الدرديري، مدير المباحث الجنائية، إلى مرتكبي الواقعة بعد تفريغ عدد من الفيديوهات لحفل الزفاف، وتمكن العقيد جورج عادل، رئيس مباحث المرور، من ضبط المهتمين الثلاثة والسيارات المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي اصدرت قرارها سابق الذكر .
كان أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء امس الإثنين، قيام رجال المرور بالقبض على عدد من الشباب بسبب رعونتهم في القيادة بطريقة جنونية، وعدم التزامهم بقواعد وقانون المرور، وذلك خلال مشاركتهم في زفة فرح شعبي بمدينة الغردقة، وقيامهم بقيادة السيارات بطريقة جنونية، مما أدى إلى ترويع المواطنين وإصابة مواطن من الموجودين في الزفة.
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