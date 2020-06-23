حبس شاب 4 أيام واخلاء سبيل اثنين لاصابتهم أخر خلال حفل زفاف بالغردقة

كان تمكن ضباط مرور البحر الأحمر برئاسة العميد محمد صلاح، من ضبط 3 أشخاص أصابوا أحد المواطنين وعرضوا حياة آخرين للخطر بسبب استعراضهم بالسيارات أثناء حفل زفاف بالغردقة، حيث بدات تفاصيل الواقعة بورود إخطارا من شرطة النجدة بإصابة أحد المواطنين، بسبب قيام 3 أشخاص بعمل استعراضات متهورة بسياراتهم أثناء مشاركتهم في حفل زفاف بمنطقة أبو نواس بالغردقة ما تسبب في إصابة شخص وتعرض حياة مواطنين آخرين للخطر.

وتوصلت تحريات فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الدرديري، مدير المباحث الجنائية، إلى مرتكبي الواقعة بعد تفريغ عدد من الفيديوهات لحفل الزفاف، وتمكن العقيد جورج عادل، رئيس مباحث المرور، من ضبط المهتمين الثلاثة والسيارات المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي اصدرت قرارها سابق الذكر .