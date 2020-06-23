جولة لقيادات الطرق والنقل لمتابعة الرصف والصرف بالمنطقة الصناعية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية فى مدينة البياضية شمال الأقصر، قام اللواء محمد صحصاح رئيس مجلس مدينة البياضية، بتفقد الأعمال الجارى إنشاؤها فى المنطقة الصناعية، ورافقه خلال الجولة المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، ومصطفى عبد الحليم جاعون مدير المنطقة الصناعية بالبياضية.

وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قام قيادات الطرق والنقل ومدينة البياضية بالمرور على أعمال الرصف بالمنطقة الصناعية وأعمال التبطين للتربة، وتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية، وذلك فى إطار السعى للإنتهاء من تنفيذ كافة الأعمال بالمنطقة الصناعية، كما وجه رئيس مدينة البياضية، بضرورة إلتزام العمالة بإتخاذ الإجراءات الاحترازية طبقاً لتعليمات وزارة الصحة، ووجه أيضًا بسرعة إنهاء الأعمال على أرض الواقع.

ومن جانبه قال مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى، أنه تم حتى الأيام التى سبقت أزمة ظهور فيروس كورونا، الانتهاء من ترفيق أكثر من 90% من المنطقة الصناعية بالبغدادي المقامة على مساحة 311 فدان، كما تم تسليم أكثر من 100 مستثمر قطع أراضي بالمنطقة، وتم إصدار عدد كبير من رخص البناء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في ضوء توجهات الدولة بدعم الاستثمار والاهتمام بالمناطق الصناعية واعتبارها عجلة التنمية في مختلف المحافظات، مشدداً على أنه خلال العمل داخل المنطقة تجرى المتابعة اليومية من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الذى يقوم بالمتابعة الدائمة والاطمئنان على سير العمل بالمنطقة الصناعية، حيث يقوم بتفقد المنطقة من حين لآخر، حيث لا يألو جهدًا لدفع عجلة التنمية الصناعية بالأقصر، كما يجرى حاليًا العمل فى ترفيق المرحلة الثالثة، وتم فتح الطرق بها وتوصيل المياه وقريباً سوف يتم البدء فى تنفيذ مرفق الصرف الصحي ومد شبكة الكهرباء بهذه المرحلة.



جولة لقيادات الطرق والنقل ومدينة البياضية لمتابعة الرصف والصرف (1)



جولة لقيادات الطرق والنقل ومدينة البياضية لمتابعة الرصف والصرف (2)