جوجل يحتفى بذكرى عيد ميلاد هدى شعراوي الـ 141

كتب هيثم سلامة

احتفى محرك البحث الشهير جوجل بذكرى ميلاد هدى شعرواى الـ 141 ، صاحبة الانطلاقة الأولى لتحرير المرأة، والتي ولدت في 23 يونيو 1879، بمحافظة المنيا، صاحبة التاريخ الكبير في الحركة النسائية المصرية .

قام موقع جوجل، بتغيير صورة الواجهة الرئيسية بصورة تجمع عدد من النساء تعبر عن خوضها النشاطات المختلفة كانت محرمة فى ذلك العصر من التعليم أو ممارسة الرياضة أو الموسيقى أو الرسم.





وتعد هدى شعراوى أول امرأة مصرية طالبت بحقوق النساء فى المشاركة بالحياة السياسية، وقامت بتأسيس مجموعة الاتحاد السياسى المصرى، كما ساعدت المرأة على المشاركة فى الحياة العملية بجانب مراعاة أبنائها من خلال إقامة دور حضانة للأطفال، كما طالبت بإنشاء المستوصفات العلاجية لغير القادرين وحصلت على مجموعة من الأوسمة الخارجية والداخلية وتم تكريمها من قبل هيئات عليا.

مسيرة رائدة تحرير المرأة هدى شعرواى ارتبط ارتباطا وثيقا بمعارك صدمت المجتمع، من خلع الحجاب لحق المرأة فى التعلم وسن قانون تحدد سن الزواج للفتيات، وغيرها من الحقوق المكتسبة التى استطاعت بطول بالصبر انتزاعها من مجتمع يعتبر أن مجرد خروج المرأة للتسوق جريمة.

وفى بداية القرن العشرين قامت هدى شعراوى وجمعيتها النسوية بتسهيل عملية الانتقال من النشاط "الخفى" إلى حياة أكثر انفتاحاً، وقمن بنشر آرائهن النسوية فى كتب ومقالات فى الصحف الرائدة لنشر مفهوم أن الأدوار الاجتماعية هى من صنع المجتمع وليست محددة من قبل الله.

وقد دعا عملهن إلى قيام المرأة بأدوار تتجاوز نطاق الأسرة ودافعن عن حقها فى التعليم والعمل، واتخذت شعراوى موقفاً محافظاً تجاه النقاب، بينما كانت تعى جيداً أن النقاب هو علامة قوية على العلاقة بين مفهوم الاختلافات الرئيسية بين الرجال والنساء واعتبار النساء بمثابة كائنات جنسية أولية تهدد "بنشر الفتنة".

كما كانت عضوا مؤسسا فى "الاتحاد النسائى العربي" وصارت رئيسته فى العام 1935، وبعد عشرين عاماً من تكوين هذا الاتحاد قامت بعقد ما سمى بالمؤتمر النسائى العربى سنة 1944م، بحضور مندوبات عن الأقطار العربية المختلفة.