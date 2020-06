جوتيريس يطالب بحماية الأطقم الطبية من كورونا: يعيشون ظروف خطرة

طالب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بضرورة التعهد والالتزام بتوفير حماية أفضل للعاملين في مجال الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين أمام فيروس كورونا المستجد، فضلا عن توفير حياة تتمتع بمزيد من الرفاهية لهم، مؤكدا أنهم ما زالوا يعملون في ظروف خطيرة وفقد الكثير حياتهم خلال مواجهة المرض.

I want to share my deep gratitude with public servants on the #COVID19 frontlines.



Many of them are working in dangerous conditions. Others have sadly lost their lives.



As we honour these essential workers, we must also commit to better protect & invest in their well-being. pic.twitter.com/mjJQxrCMy8