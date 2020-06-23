جوتيريس يطالب بحماية الأطقم الطبية من كورونا: يعيشون ظروف خطرة

كتب محمد شعلان

طالب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بضرورة التعهد والالتزام بتوفير حماية أفضل للعاملين في مجال الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين أمام فيروس كورونا المستجد، فضلا عن توفير حياة تتمتع بمزيد من الرفاهية لهم، مؤكدا أنهم ما زالوا يعملون في ظروف خطيرة وفقد الكثير حياتهم خلال مواجهة المرض.

I want to share my deep gratitude with public servants on the #COVID19 frontlines.



Many of them are working in dangerous conditions. Others have sadly lost their lives.



As we honour these essential workers, we must also commit to better protect & invest in their well-being. pic.twitter.com/mjJQxrCMy8 — António Guterres (@antonioguterres) June 23, 2020

ووجه أنطونيو جوتيريس، الشكر للعاملين الصحين في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أرغب في مشاركة امتناني العميق مع الموظفين العموميين على الخطوط الأمامية لـ COVID19. يعمل الكثير منهم في ظروف خطرة. وفقد آخرون حياتهم للأسف. بينما نكرم هؤلاء العمال الأساسيين، يجب علينا أيضًا الالتزام بحماية أفضل واستثمارهم في رفاههم".

وفي وقت سابق، أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن الانتهاكات البيئة التي يتعرض لها كوكب الأرض تساهم في تدمير البشر بشكل تدريجي لان صحة الانسان تعتمد على صحة الكوكب، وغرد جوتيريس عبر حسابه بموقع "تويتر" في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، قائلا: "صحة البشر تعتمد على صحة الكوكب. اليوم، نقتل كوكبنا تدريجياً. في يوم التصحر والجفاف، أدعو إلى توسيع نطاق استعادة الأراضي والحلول القائمة على الطبيعة للعمل المناخي".

وحذر أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، من تأثير تفشي كورونا على مستقبل التحويلات المالية في العالم بمناسبة "اليوم العالمي للتحويلات الأسرية"، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " يمكن أن يؤدي COVID19 إلى انخفاض كبير في التحويلات بقيمة 109 مليار دولار، وهو شريان حياة حاسم للكثيرين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بأن اليوم العالمي للتحويلات الأسرية يعد فرصة لإعادة تأكيد تضامننا مع المهاجرين وأسرهم الذين يساهمون في المجتمعات المضيفة وبلدان المنشأ".