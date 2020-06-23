جهاز الإحصاء: 233 ألف طن تراجع بحجم استهلاك السولار فى شهر مارس الماضى

كتب: مدحت عادل

شهدت معدلات الاستهلاك من السولار تراجعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، حيث سجل الاستهلاك نحو مليون 8 آلاف طن، مقابل مليون و241 ألف طن خلال شهر مارس من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 233 ألف طن.

وأكدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الإنتاج في المقابل شهد ارتفاعا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ نحو 879 ألف طن، مقابل 529 ألف طن إنتاج في شهر مارس من عام 2019، وذلك بارتفاع بلغ نحو 350 ألف طن.

وأظهرت بيانات الاستهلاك المحلى، تراجع استهلاك الغاز الطبيعى فى شهر مارس الماضي، قياسا باستهلاك نفس الشهر من العام الماضى 2019، حيث بلغ الاستهلاك المحلى نحو 3 ملايين و532 ألف طن، مقابل 3 ملايين و791 ألف طن، كما تراجع الاستهلاك من المواد البترولية الأخرى ليصل إلى 2 مليون و397 ألف طن فى مارس الماضي، مقابل 2 مليون و711 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019.

ورصدت البيانات، انخفاض انتاج الغاز الطبيعى خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ نحو 3 ملايين و559 ألف طن، مقابل 4 ملايين و425 ألف طن، صاحبه تراجع فى إنتاج الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز ليصل إلى 2 مليون و630 ألف طن مارس الماضي، مقابل 2 مليون و758 ألف طن فى مارس من عام 2019.

وفى نفس السياق، تراجع استيراد البوتاجاز فى مارس الماضي، حيث بلغت 336.6 ألف طن، مقابل 342.2 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019، صاحبه تراجع فى الاستيراد ليصل إلى 182 ألف طن فى مارس الماضي، مقابل 302 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019، بينما فى المقابل ارتفع معدل الإنتاج للبوتاجاز ليصل إلى 160 ألف طن فى مارس الماضي، مقابل 154 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019.