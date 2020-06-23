اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز الإحصاء: 233 ألف طن تراجع بحجم استهلاك السولار فى شهر مارس الماضى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:58 ص
جهاز الإحصاء: 233 ألف طن تراجع بحجم استهلاك السولار فى شهر مارس الماضى محطة وقود - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت معدلات الاستهلاك من السولار تراجعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، حيث سجل الاستهلاك نحو مليون 8 آلاف طن، مقابل مليون و241 ألف طن خلال شهر مارس من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 233 ألف طن.

وأكدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الإنتاج في المقابل شهد ارتفاعا خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ نحو 879 ألف طن، مقابل 529 ألف طن إنتاج في شهر مارس من عام 2019، وذلك بارتفاع بلغ نحو 350 ألف طن.

وأظهرت بيانات الاستهلاك المحلى، تراجع استهلاك الغاز الطبيعى فى شهر مارس الماضي، قياسا باستهلاك نفس الشهر من العام الماضى 2019، حيث بلغ الاستهلاك المحلى نحو 3 ملايين و532 ألف طن، مقابل 3 ملايين و791 ألف طن، كما تراجع الاستهلاك من المواد البترولية الأخرى ليصل إلى 2 مليون و397 ألف طن فى مارس الماضي، مقابل 2 مليون و711 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019.

ورصدت البيانات، انخفاض انتاج الغاز الطبيعى خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ نحو 3 ملايين و559 ألف طن، مقابل 4 ملايين و425 ألف طن، صاحبه تراجع فى إنتاج الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز ليصل إلى 2 مليون و630 ألف طن مارس الماضي، مقابل 2 مليون و758 ألف طن فى مارس من عام 2019.

وفى نفس السياق، تراجع استيراد البوتاجاز فى مارس الماضي، حيث بلغت 336.6 ألف طن، مقابل 342.2 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019، صاحبه تراجع فى الاستيراد ليصل إلى 182 ألف طن فى مارس الماضي، مقابل 302 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019، بينما فى المقابل ارتفع معدل الإنتاج للبوتاجاز ليصل إلى 160 ألف طن فى مارس الماضي، مقابل 154 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

استهلاك السولار

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء: 40% من الأسر تلجأ إلى السلف لمواجهة آثار كورونا على الدخل

الأحد، 21 يونيو 2020 10:29 ص

جهاز الإحصاء: 48 مليون دولار واردات مصر من الفول العريض مارس الماضى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:33 م

جهاز الإحصاء: الذرة تتصدر قائمة أعلى واردات مارس الماضي بـ181 مليون دولار

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:48 م

جهاز الإحصاء: 183 ألف توك توك مسجل فى مصر حتى ديسمبر 2018

السبت، 13 يونيو 2020 09:00 م

جهاز الإحصاء: 42.4% زيادة فى عدد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومى 2019

الخميس، 11 يونيو 2020 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة