جنايات الأقصر تقضى ببراءة 17 متهما فى مشاجرة بين عائلتين بالقرنة

الأقصر – أحمد مرعى

قضت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار محمد إبراهيم، ببراءة 17 متهما فى أحداث مشاجرة بين عائلتين بالأقصر، وذلك بعد توجيه الإتهام لهم بالشروع فى قتل وحيازة أسلحة نارية، حيث قال ياسر الصحابي محامى المتهمين، أن البداية بانه نشبت مشاجرة بين عائلتين بقرية الاوسط قمولا مركز القرنة غرب الاقصر وذلك اثر تجدد خصومة بين العائلتين وذلك فى شهر نوفمبر الماضي.

وفور وقوع المشاجرة بين الطرفين على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، وتم فض الإشتباك بين العائلتين والقبض على المتشاجرين وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، حيث تبين أن أسفرت عن المشاجرة القبض على 33 متهم من العائلتين منهم 17 متهم من عائلة الجعافرة و 16 متهم من عائلة بيت ذكير وتم توجيه الإتهام إلى عائلة الجعافرة بالشروع فى قتل وحيازة أسلحة نارية، وقضت محكمة جنايات الأقصر ببراءة جميع المتهمين من الطرق الأول من القضايا الموجهة لهم.